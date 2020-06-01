Bayrampaşa'da kamyonet takla attı

İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet çarpmanın etkisiyle takla atarak yolda yan yattı. Kazada 2'si kamyonette 2'si de otomobilde olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.