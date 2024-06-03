Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran'da başlayacak ve arefe günü yarım gün olacak.
Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK
28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet, bir yılı geride bıraktı.
Toplantıda, Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.
TÜM GÖZLER BEŞTEPE'DE
Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.
14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor.
Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.
Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:
Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran Cumartesi 2024
Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar 2024
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi 2024
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı 2024
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba 2024