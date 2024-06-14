Su içme ihtiyacı duyuyorsanız...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava ustası Mahmut Sanan vatandaşlara, baklava alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.
"UCUZ ETİN YAHNİSİ YENMEZ"
Baklava alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Sanan, "Baklava üretiminin içerisindeyim. İstanbulluları, Gaziantep'in en iyi baklavalarıyla tanıştırıyoruz. Deyim yerindeyse ucuz etin yahnisi yenmez. Dolayısıyla da ucuz baklava yenmez." dedi.
"BOĞAZI YAKIYORSA GLİKOZ VARDIR"
Vatandaşları bayramda yedikleri tatlıdan dolayı hastanelik olmamaları için uyaran Sanan, "Baklavayı yediğinizde eğer su içme ihtiyacı duyuyorsanız içinde glikoz vardır.
Su içme ihtiyacı duymuyorsanız zaten sağlıklı bir ürün olduğunu anlarsınız. Glikoz boğazı yakar. Glikozsuz baklava yediğinizde su içme ihtiyacı duymazsınız. Vatandaşlarımızın bunları dikkat etmesi lazım.
"BAYRAMDA TATLI YİYEYİM DERKEN SONRA HASTANELİK OLMASINLAR"
Bayramda tatlı yiyeyim derken sonra hastanelik olmasınlar. Bunlar ilk hasat edilen fıstıklardan yapılıyor. İlk hasat edilen fıstık olduğu için yemyeşil. Görüntüsü kaliteyi belli ediyor.
Sıcaklarda biraz daha hafif tatlı yemek istiyorlarsa şöbiyetimiz var, kaymaklıdır. Diğerlerine göre daha hafiftir. Rengi gördüğünüz gibi altın sarısı. Yine tereyağı ile yapılmıştır" şeklinde konuştu.