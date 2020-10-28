Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Batman ve Diyarbakır'da Yıldırım-14 Zori Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.