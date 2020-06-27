Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayatı değişti

HAYALİ CUMHURBAŞKANI’NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları sayesinde sağlığına kavuştuğunu, en büyük hayalinin ise kendisini ziyaret etmek olduğunu söyleyen, Gökhan Baran, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanımızı Külliyede ziyaret ederek teşekkür edip, şükranlarımı sunmak. İnşallah bu hayalim de gerçek olur. Bu ameliyatları olabilmeyi hayal bile edemiyordum. Kazayı geçirdikten sonra psikolojim iyi değildi. Yaşıtlarım okula gidiyordu, ben gidemiyordum. Dışarıya çıkamıyordum, arkadaşlarımla oyun oynayamıyordum. Sürekli toplum açısından bir çekingenlik oluşuyordu. Bunun stresi çok büyüktü. Sürekli sorguluyordum Allah’ım bunun bir tedavisi yok mu? Daha sonra vücut fonksiyonlarımı kullanmaya başlayınca moralim yerine geldi. Biraz da hayatla barışık olmamdan da kaynaklanıyor, hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Ne zaman boşluğa düşsem oradan kurtuluyorum. Allah sevdiği kulu sınar düşüncesiyle bu şekilde kendimi toplamaya çalıştım. Çok şükür şimdi bir sıkıntım yok" dedi.