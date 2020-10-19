Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılmıştı: Türkiye'nin desteğini hiç unutmayacağız

Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya, "Türk Kızılay bizim için büyük bir partner. Kuran’ı Kerim’de 'Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın' ayetinde olduğu gibi bu projeler hepimizi birleştiriyor. Türk Kızılay ile bu ortaklığımızı kutluyorum. İnşallah hepimize hayırlı olur, örnek bir ortaklık olur. Bu vesileyle insani ve diplomatik iş birliğini daha da geliştiririz. İnşallah daha büyük gelişmeler görürüz. Daha fazla iş birliği ve ortaklık çağrısı yapıyorum. Bölge halkına evleri hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.