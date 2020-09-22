KKTC Acil Durum Hastane açılışında sona yaklaşıldı

"Türkiye Cumhuriyeti'ni de kimse göz ardı edemez ve buranın bir garantörüdür. Kıbrıs Konferanslarında Türk tarafının bütün iyi niyetine rağmen, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın haritayı vermesine ve işi sıfır asker, sıfır garanti noktasına getirmesine rağmen Rum tarafı kriz çıkartarak masanın çökmesine sebebiyet vermişti. O günlerde yapılan açıklamalarda Akıncı da, 'Bu nesil bir federasyon şansını yitirmiştir, böyle bir şans artık kalmamıştır.' dedi. Bunu da o dönemde Türkiye Cumhuriyeti makamları da tekrarlamıştı ve geçen hafta da bu tekrar ifade edildi."