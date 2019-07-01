Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
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Başkan Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen yarım saatlik görüşmede Başkan Erdoğan,"Türkiye ile Japonya arasında 1,5 asra yaklaşan dostluk bağlarını daha da güçlendiriyoruz" dedi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi. İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.