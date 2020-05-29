Başkan Erdoğan böyle selamlarını aldı

Yelkenlilere sahil güvenlik botları, deniz polisi ve balıkçı tekneleri de eşlik etti. Sahil yolundan geçen araçlar da korna çalarak geçişe eşlik etti. Erdoğan'da torunu ile tekneleri el sallayarak selamladı. Erdoğın'ın torunun asker selamı verdiği görüldü.