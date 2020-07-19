Başına gelmeyen kalmayan karga!

“Hayvanseverler gelsin, bana yardım etsinler”

Hayvanın ameliyatı için veterinerlerin çok yüksek fiyatlar söylediğini ve bunu karşılamaya kendisinin gücünün yetmediğini belirten Hacıbilaloğlu, hayvanseverlerden destek beklediğini kaydetti. Hacıbilaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tedavisini, bakımını ben yapıyorum. Kanadı kırık, ayağı kırık. Şu anda veterinerler çok fahiş fiyat istiyor. Ameliyat yaptıramadığımız için hayvan mecburen böyle yaşamaya çalışıyor. Veterinerlerin benden istediği fiyat, 2 bin lira ile 3 bin lira arasında bir ameliyat masrafı çıkar dedi. Biz de yüksek olduğu için yaptıramadık. O da maddi açıdan. Bir sponsor olmadığı için yaptıramadık. Bir tanıdık birisi ya da bunu tedavi edebilecek bir veteriner olursa çok iyi olur. Hayvan en azından uçmayı öğrenir. Hayvan şu anda yavru. Bu ara ameliyat olursa, kanadı yapılırsa hayvan uçmaya çabalar. İyileşme aşamasında şu anda, ayağında ve kolunda kırık var. Hayvanseverler gelsin, bana yardım etsinler. Ameliyatını yaptıralım bu hayvanın. Boşuna hayvanseverlik yapmasınlar. Birisi çıksın desin ki masrafını ben karşılıyorum. Öyle bir adam bekliyorum. Karga burada. Ben anca bakıyorum. Benim elimden bu geliyor.”