Başakşehir'de açık hava sinemasına yoğun ilgi

Hizmetlerinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Gürkan Gül, “Başakşehir Belediyesinin her zaman yaptığı hizmetlerden. Arkadaşlarımla gündüzünde burası için program yapmıştık. Böyle bir proje geliştirmişler. Daha önce Kayaşehir’de böyle bir açık hava sineması oluşturmuşlardı. Oraya da katılma imkanı bulmuştum ama bu tabi ki öncü bir hareket olmuş. Geçen yıl korona diye bir bela yoktu başımızda, tedbirler kapsamında açık hava sinemasını toplu bir şekilde izlemesini sağlayamadılar. Geçen seneden farkı bu arabalarda izliyoruz. Tabi bu Amerika’da daha önce olan bir olaydı, özeniyorduk ister istemez. Başakşehir Belediyesinin böyle bir hizmet sunması çok güzel” dedi.