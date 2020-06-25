Bankalardan flaş kredi hamlesi!

Özellikle Ağustos 2018'deki kur krizinden sonra ticari ve kurumsal kredilerde bankaların donuk alacakları yükseldi. Bankalar donuk kredileri yeniden yapılandırma ve refinansman yöntemleriyle iyileştirebiliyor. Ancak bir şirketin kredisinde birden çok banka söz sahibi olduğu zaman yapılandırmalarda iş tıkanıyor. Bu da bankaların donuk alacaklarının iyileştirilmesinin önünü tıkıyor.