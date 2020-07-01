'Bana bulaşmaz' diyenler dikkat! Koronavirüs haritası güncellendi
Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulamasına getirdiği güncellemeyle birlikte 81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor. İşte İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.
81 ilimizdeki koronavirüs vaka yoğunlukları görülebiliyor. Kırmızı alanlar yüksek riskli alanları gösterirken, mavi alanlar ise düşük riskli bölgeleri simgeliyor.