Balıkesir'in plajları güvenli

Ege ve Marmara’nın incisi Balıkesir’in sahilleri; eşsiz manzarası ve temizliğiyle yerli yabancı turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları doğrultusunda Türkiye’de, Mavi Bayrak sayısını en fazla artıran il olan Balıkesir’in sahillerindeki Mavi Bayrak sayısı; 22’den 31’e yükseldi.