Balıkçıların gözdesi palamut mezatta 10 liradan alıcı buldu

Balıkçı Mahmut Uçan da, “Bu sene bolluk senesi. Palamudu halkımız rahatlıkla tanesi 10-15 lira arasında yiyecek. Bunlar şimdi küçük, bunlara 'Çingene Palamudu' diyoruz. 15 gün sonra çok uygun fiyatta halkımızın sofrasında olacak. Işık avcılığı yasaklandığı için hamsi biraz az ama o da bollaşacak. Ancak şimdi hem palamut hem sardalya tanesini 10-15 liradan yiyebilecek" diye konuştu.