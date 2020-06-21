Bakan Varank, normalleşme sürecinde ilk fabrika ziyaretlerini Eskişehir'e yaptı

“AB, ABD VE RUSYA PAZARINDA ÖNEMLİ OYUNCU”



Bakan Varank, daha sonra otomotiv ve beyaz eşya sektöründe üretim yapan bir fabrikayı gezip, işçilerle sohbet etti. Şirket yetkilileri Bakan Varank’a insan eli değmeden üretim yapan robot hakkında bilgi verdi. Katma değer oluşturan herkesin yanında olduklarını belirten Varank, “Otomotiv, beyaz eşya ve ankastre sektöründe üretim yapan ESALBA’nın kilogram başına ihracat değeri 8 dolar. Dijitalleşme, inovasyon ve tasarıma yatırım yapan firma; Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Rusya pazarlarında etkili bir oyuncu” ifadesini kullandı.