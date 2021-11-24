Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır' diyerek önemini işaret buyurduğunuz öğretmenlerimizin bu özel gününde, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle huzurlarınızdayız. Ülkemizin en büyük zenginliği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi, donanım ve beceriyle yetiştirmeyi en büyük görev addediyoruz. Yeni nesilleri emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle birlikte bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."