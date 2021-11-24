  • BIST
    1826.45
  • Dolar
    12,3476
  • Euro
    13,8543
  • Altın
    709,5830
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
15 bin kişilik sitede doğal gaz krizi... Site yönetimi borcu ödemedi
Adana'da dehşet! Apartman bahçesinde ölü bulundu
Müzikte Taze Kan Murat Kalacı
Uraw Kozmetik'in Yeni Yüzü Özge Ulusoy Oldu
Başkan Erdoğan-BAE Veliaht Prensi El Nahyan dünya basınında
Akkuyu NGS'de önemli gelişme: Rusya'dan yola çıktı
Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız
F-16 savaş uçakları için millileştirildi... Seri üretim başlıyor
İsrail ateşle oynuyor: Bombalamaktan başka çare yok
Başkan Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Muş'ta kar ve sis etkili oldu
Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti
Müslüme'in dedesi Hasan Yağal neden tutuklandı?
Irak'ta Kerkük için kritik gün! "Türkiye varken böyle bir adım atılamaz"
İşçi ve işveren erken uzlaşma sinyali verdi!
İşte Türk Lirası'na yapılan operasyonun perde arkası!
Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu
Türkiye yağışlı havaya teslim!
6 bin kişiye istihdam müjdesi!
Başak Cengiz'in adı okulda yaşayacak
Aşka geldi
3 yıl sonra döndü
Yıldızlar taçlandı
Bostancı hazırlığı

FOTO GALERİ

Bakan Özer, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti