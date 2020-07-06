Bakan Kurum: Termik santralleri 7 gün 24 saat izliyoruz

Hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden hem Toplu Konut Dairesi başkanlından hem de bakanlığımızın diğer birimlerinden yapılan istekleri etaplar halinde yapacağız. Kaldırım, yol düzenlemeleri için, çocuklarımızın oynayacağı parklar için ve yolların ışıklandırması için belediyemize 1 milyon lira hibe desteği sağladık.