Bakan Akar'a Pakistan'da ''mehter'' sürprizi

Askeri bando, Akar'ın ziyareti dolayısıyla Mehter Marşı'nı çaldı. Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulması töreni sonrasında ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın anıt mezarını ziyaret etti.