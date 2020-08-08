Bahçelievler'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

34 MP 3744 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen Hamdi Jawarish ise Dağ'ın aracına henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yaralanan sürücülere yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.