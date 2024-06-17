Baharat var hastalık yok!
Yaz sıcaklarında yemek yemek hepimize güç gelebiliyor.
Tükettiğimiz bazı besinler hayat kalitemizi düşürüyor bazılarıysa arşa çıkarıyor.
Sıcak havalarda çok yürüdüğümüzde hatta bazen otururken bile kalbimiz sıkışabiliyor.
Uzmanlara göre baharatlar kalp sağlığımızı korumada çok etkili. Peki bu baharatlar hangileri?
Biz sizin için araştırdık bulduk. Bakalım hangileriymiş...
Kimyon: Kimyon vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidan olan flavonoid içeriyor. Bu sebeple kalp sağlığını güçlendiren mucizevi baharatlardan biri.
Tarçın: Bu lezzetli baharat, vücudun kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı oluyor. Kolesterol ve kan şekerini düşürücü etkisi bulunan tarçın günlük 1 çay kaşığı tüketildiğinde kalp damar sağlığını da önemli şekilde güçlendiriyor.
Zencefil: Zencefildeki gingerol isimli bileşik çeşitli kalp hastalıklarını tetikleyebilen oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı oluyor.
Sumak: Sumak, yüksek kan şekeri ile mücadele edebilmek için oldukça etkili bir silah. Bu sayede kalbi ve damarları şekerin zararlı etkilerinden koruyor ve kalp sağlığını güçlendiren baharatlar listesinde kendisine yer buluyor.
Kırmızıbiber: A ve C vitaminleri ile potasyum ve magnezyum bakımından zengin olan kırmızıbiber, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sunuyor.
Karabiber: Karabiber, kırmızı kan hücrelerinin üretimine ve kolesterol ile mücadeleye yardımcı oluyor. Karabiber kalp sağlığını güçlendiren baharatlar arasında yer alıyor.