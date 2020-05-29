Arda Turan'a aşıktım
Son dönemin popüler yıldızlarından Bahar Şahin, samimi açıklamalarda bulundu.
"ARDA TURAN'A AŞIKTIM"
Koronavirüs salgınından dolayı dizisinin çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu, Magazin İzmir dergisine verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.
Oyunculuk kariyerinin önemli bir yerinde olan 23 yaşındaki oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda "İdolüm; Serenay Sarıkaya. Hem akıllı, hem güzel, hem de yetenekli ve başarılı. Onu kendime örnek alıyorum" demişti.
Öte yandan Bahar Şahin, bir süredir oyuncu Cenan Adıgüzel ile aşk yaşıyor.