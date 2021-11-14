Bağcılar'da patlama! Binanın ön cephesi yola açıldı

Barbaros Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında saat 08.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlama sonrası binanın çatı katında bulunan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmazken, patlama sonucu binadan kopan parçalar sokağa saçıldı.