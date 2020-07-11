Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı
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Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi merkezinin batısında yer alan tır parkındaki bir ticari araca yerleştirilen bomba sabah saatlerinde infilak ettirildi.
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Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi merkezinin batısında yer alan tır parkındaki bir ticari araca yerleştirilen bomba sabah saatlerinde infilak ettirildi.