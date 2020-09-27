Azerbaycan'dan ilk görüntü! Ermeni hedefleri böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlattığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında Ermenistan’a ait askeri teçhizatın imha edildiğini gösteren görüntüleri yayınladı.