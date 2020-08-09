Eğlence mekanına giden anne ve kızı dehşeti yaşadı

Burnunun kanadığını söyleyen bu hanım kimsenin kendisine yumruk atmadığını ancak beni yaraladığını çok iyi biliyor. Kibarca çıkıp gitmesini istediğimiz müşterinin nede böyle bir şeye tevessül ettiğini anlamakta zorlanırken, konuyu maşer-i vicdan boyutuna taşıyıp linç kampanyası başlatmasının ardında farklı amaçlar olabileceği düşüncesindeyiz" dedi.

Yazılı açıklama şöyle devam etti "Bir kadın olarak asla ve kata bir kadının şiddete uğramasına değil vesile olmak, düşünemem bile. Kadın işletmeci olmam nedeniyle hayli elit bir kesime hitap etmem, ailelerin bizim plajımızı tercih etmesi tesadüf değildir.