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Süre doldu! Sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza
LPG'li araçlara AVM izni geldi
Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu
Twitter ve Facebook çok sayıda haber hesabını askıya aldı
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
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Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
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İsrailli bakandan Trump'a destek: Kazanması için dua ediyorum
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İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
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Diego Maradona'dan üzücü haber!
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Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem!

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"Oğlum annene hoşçakal de"