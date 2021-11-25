Ayasofya'da sıra dışı bir olay!

Ayasofya Camii'nde sıra dışı bir olay yaşandı. Camideki mermer bir bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, taşı yerine oturtmak için kaldırdığında, altında poşet içerisinde gizlenmiş ve parşömene İbranice yazılı kâğıtlarla farklı motiflerdeki çizimler buldu.