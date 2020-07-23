Ayasofya içerikli Cuma mesajları! Ayasofya temalı resimli Cuma mesajları
Ayasofya Cuma mesajları! 24 Temmuz tarihinde Ayasofya’da kılınacak olan ilk Cuma namazı öncesinde vatandaşlar Ayasofya temalı resimli Cuma mesajlarına yoğun bir ilgi göstermekte. Sizde WhatsApp üzerinden Ayasofya temalı Cuma mesajlarını sevdiklerinize ve akrabalarınıza gönderebilirsiniz.
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Bu önemli mabede müze kartla değil, abdestle girelim, namazımızı kılabilelim inşallah...
Gün gelecek temelinde olan ecdad canlanacak.
Ayasofya avlusu müslümanlarla dolacak. Hayırlı cumalar...
Ayasofya’nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler Ayasofya açılmalıdır Türk’ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Hayırlı Cumalar
Ayasofya’yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk’ün semaları tutuşturan lanetine hedef olmaktır.” (Hitabeler, Necip Fazıl Kısakürek)
Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii. (Bediüzzaman Said Nursî)
Mahzun Ayasofya “Ulu mabed, neye hicrana büründün böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle! Beş vakit loşluğunda saf saftık, Davetin vardı dün ezanlarda, Seni ey mabedim utansınlar, Kapayanlar da, açmayanlar da!” Arif Nihat Asya
Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek . (Necip Fazıl Kısakürek)
“Ayasofya’yı ibadete açacak olan partinin memlekette fevkalade itibarı yükselir. Hayrettir, bu bile kimseyi kıpırdatmamıştır. Akla aykırı bir şey. Kedinin kedilik yapmaması gibi bir şey. Ters bir şey, insan düşünürken idrak etmekte bocalıyor. Ayasofya yeniden cami olarak açılsın için her ne söylenen olursa milletin arzusuna tercüman olur.” Cahit Zarifoğlu, Mavera dergisi 1977