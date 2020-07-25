Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk sabah namazı kılındı

Sabah namazını camide ve dışarıda kılmak isteyen vatandaşlar dışarıda büyük bir kalabalık oluşturdu. Ezanın ardından coşkulu kalabalık sabah namazını kıldı. Namazın ardından dua edildi ve tekbir getirildi Günün ilk ışıklarına kadar devam eden vatandaşların oluşturduğu saf havadan drone ile görüntülendi.