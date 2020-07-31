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Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti
ABD'de görevli Türk binbaşı Hüseyin Kurtdere'den korkunç cinayet!
On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1129, Meksika'da 639, Hindistan'da 779 kişi hayatını kaybetti
86 yıl sonra ilk bayram hutbesi okundu
"Hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyette"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki askerlerin bayramını kutladı
Ayasofya şaşkınlığı: 'Bunlar nasıl fark edilmemiş?'
BM Libya'daki çatışmalarda kayıpların yüzde 173 arttığını bildirdi
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek
ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' gerekçesiyle aldığı yaptırım kararına destek
ABD yönetimi İran'a yönelik metal yaptırımlarını genişletti
İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor
Umutlandıran açıklama: Koronavirüsü 25 saniyede yok ediyor!
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 254'e yükseldi
Kısa çalışma ödeneğinin süresi Kovid-19 nedeniyle bir ay uzatıldı
Trump: Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum?
TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya Doğu Akdeniz resti
Son yılların modası: Türkiye'de çalışmış ve Türkçe bilen istihbarat başkanları
Ayasofya Camii'ne bayram namazı için koşarak geldiler
Ayasofya'da Kurban Bayramı sabahı! Tarihi anlar
Ali Erbaş'tan hutbede çarpıcı uyarı
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...

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Ayasofya'da Kurban Bayramı sabahı! Tarihi anlar