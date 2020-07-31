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İtalya Sağlık Bakanı'ndan flaş koronavirüs açıklaması: Veriler endişe verici
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Bakan Kurum'dan flaş uyarı: Su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
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Ayafosya Camii'nde sabah namazı kılındı