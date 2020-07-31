Ayafosya Camii'nde sabah namazı kılındı

Camide yer kalmadığı için yüzlerce kişi Ayasofya meydanında toplandı. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen kişiler camiden okunan kuranı kerimi dinledikten sonra sabah ezanının okunmasıyla yerlere serilen hasırlarda sabah namazını kıldı. O anlar havadan görüntülendi.