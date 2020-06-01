Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

“MÜSLÜMAN OLARAK HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Demirören Haber Ajansı (DHA) konuşan Ott, “Nişanlımın da İslam’a geçmesinden son derece memnun oldum. İkimiz de Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz. Mutluyuz” diye konuştu. Federasyondan hiçbir yetkilinin nikah nedeniyle kendisini tebrik etmediğini ifade eden Ott,“ İslam dinini seçtik diye kimse bizi tebrik etmedi. Avusturya MMA Dövüş Federasyonu maalesef beni kutlamadı. Sadece federasyondan Bülent Sağlam bey tebrik etti. Federasyona karşı kırıldığımı ifade etmek isterim” diye konuştu.