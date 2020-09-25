Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 74'ü tamamlandı

'BİZE ÇOK FAYDASI OLACAK'

Yeni Zigana Geçidi’nin açılmasını Gümüşhaneli vatandaşlar da heyecanla bekliyor. Mevcut yolun tehlikelerle dolu olduğunu ve yeni yapılacak tünel ile birlikte daha güvenli seyahat yapılacağını söyleyen Vural Öz, "İnşallah bir an önce biter. Daha güvenli bir yol olacak, Gümüşhane’den Trabzon’a alışveriş yapmaya gidiyoruz. Bu vesile ile yol daha da kısalacak ve bize çok faydası olacak" ifadelerini kullandı.