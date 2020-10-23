Avrupa'da koronavirüs yeniden alevlendi! İtalya'da sokağa çıkma yasağı başladı

Monza şehrinde kafenin işletmecisi olan Enzo ise, "Ne ekonomik ne de salgın açısından mantıklı olmadı. Buraya gelen gençler kısıtlama olunca evde toplanacaklar. Burada en azından sosyal mesafeye dikkat etmek durumunda kalıyorlardı, evlerde böyle bir durum olmayacak. Diğer yandan da ciromuzun yüzde 50’sini kaybedeceğiz." dedi.

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