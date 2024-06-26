Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcuları

Bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Futbol severler ise turnuvanın tarihi hakkında daha çok bilgi edinmeye çalışıyor. Futbol severlerin merak ettiği konuların başında ise en golcü futbolcunun kim olduğu geliyor. İşte turnuvanın düzenlenmeye başladığı 1960 yılından itibaren en çok gol atan futbolcular...