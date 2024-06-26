Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcuları
Bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Futbol severler ise turnuvanın tarihi hakkında daha çok bilgi edinmeye çalışıyor. Futbol severlerin merak ettiği konuların başında ise en golcü futbolcunun kim olduğu geliyor. İşte turnuvanın düzenlenmeye başladığı 1960 yılından itibaren en çok gol atan futbolcular...
Cristiano Ronaldo
Ülke: Portekiz
Gol sayısı: 14
Michel Platini
Ülke: Fransa
Gol sayısı: 9
Antoine Griezmann
Ülke: Fransa
Gol sayısı: 7
Alan Shearer
Ülke: İngiltere
Gol sayısı: 7
Alvaro Morata
Ülke: İspanya
Gol sayısı: 7
Thierry Henry
Ülke: Fransa
Gol sayısı: 6
Zlatan Ibrahimovic
Ülke: İsveç
Gol sayısı: 6
Romelu Lukaku
Ülke: Belçika
Gol sayısı: 6
Nuno Gomes
Ülke: Portekiz
Gol sayısı: 6
Wayne Rooney
Ülke: İngiltere
Gol sayısı: 6
Türkiye'nin de yer aldığı turnuvada Arda Güler, Gürcistan maçında attığı golle "Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu" ünvanını elde etti.
Semih Şentürk ise Avrupa Şampiyonası'nda en çok gol atan Türk futbolcu oldu