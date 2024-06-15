Hamile olduğunu anlayınca...
Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.
İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı.
Görüntüler, orada bulunan doğa fotoğrafçısı tarafından işte böyle kaydedildi.
Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.
Görüntüler Güney Afrika'da Madikwe Game Reserve'de (vahşi hayvan bölgesi) kayda alındı.
Aç dişi bir aslan zorlu bir kovalamanın ardından ceylanı yakalamayı başarıyor
Ceylanı parçalamaya başladığında avının hamile olduğunu görüyor.
Ve aslan bu andan itibaren fotoğrafçıyı dahi şaşırtan tepkiler vermeye başlıyor.
Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.
Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehkilere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı.
Fakat yavru ölmüştü.
Yavruyu kurtaramadığını gören aslan yavruyu alarak uzak bir noktaya götürüp yavaşça bıraktı.
Aslan davranışlarının en ilginç anlarından birine şahit olduğunu anlatan fotoğrafçı, aslanın annelik iç güdüleri ile hareket ettiğini söyledi.
Fotoğrafçı aslanın o an yavrunun kalp atışlarını hissederek onu şefkat göstermiş olabileceğini ifade etti.
Avcı timsah böyle av oldu
Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.
Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.
Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor...
Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı..
Güçlü bir zehri olan yılana kafa tutan Firavun faresi, avken adeta avcı oldu.
Yılana saldırarak onu etkisiz hale getiren fare işte böyle görüntülendi.