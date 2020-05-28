Gece yarısı yangın dehşeti!

Yangın, Kerim Tekin Sokak’taki bir binanın bahçeye açılan giriş katındaki balkonda saat 01.30 sıralarında başladı. İddiaya göre, burada oturanlar piknik tüpü ile çay içtikten sonra buradaki televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdikten sonra duman, ardından alevler yükseldi.