Atmaca yakalama sezonu başladı

‘LOKALİMİZ ATMACA BARINAĞI OLDU’

Pazar Avcılık ve Atmacacılık Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği de bu kültürün yaşaması için mücadele ediyor. Dernek Başkanı Kamil Görmüş, "Dernek lokalimiz atmaca barınağı gibi bir yer oldu. Üyelerimiz çarşıda işi olduğunda atmacalarını buraya bırakıyor, gidiyor ve işlerini halledip, geliyor. Atmacacıların toplanma yeri burası. Sertifikalı yaklaşık 450 atmacacımız var. Atmacalarıyla burada buluşuyor, planlamalarını yapıyor ve kaynaşmayı sağlıyoruz. Bu kültürün devamı için gençleri de yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların atmacaya ilgisi bizleri de sevindiriyor" dedi.