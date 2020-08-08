Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı

"UCUZ ATLATTIK"

Yangını ilk fark ederek yardıma koşan Celal Karakuş, "On dakika içinde gecekondunun her tarafını sardı. Gençler var burada kalan. Hemen geldik çıkardık, kimseyi içeri bırakmadık, itfaiyeyi aradık. Polis önce geldi, itfaiye sonra geldi. Yarım saat falan sürdü itfaiyenin gelmesi ama itfaiye aracı biraz yetersiz kaldı. Mahalle gecekondu, onlara da sıçrayabilirdi. Ucuz atlattık" şeklinde konuştu.