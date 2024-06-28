Asla çiğ tüketmeyin!
Sebzeler hayatımızın olmazsa olmazı. Sebzelerden zarar değil fayda görmek istiyorsanız her sebzeyi çiğ tüketmemenizde fayda var.
Özellikle aşağıdaki 3 sebze, çiğ olduklarında tehlikeli toksinler içerdiklerinden daima pişirme işlemi uygulanarak tüketilmeli.
İşte asla çiğ tüketmemeniz gereken o sebzeler...
FASULYE
Çiğ fasulye yemek baş ağrısı, ishal, mide bulantısı, kusma vb. yan etkilere sebebiyet verebilir.
Çünkü fasulye, yalnızca pişirildiğinde zararsız hale getirilebilen toksik bir protein bileşiği olan fazin içerir.
Özellikle yüksek dozda fazin tüketmek ölümcüldür!
PATATES
Gerek haşlaması gerek kızartması gerekse közlemesi...
Severek tükettiğimiz patatesi hiç çiğ yemeyi denediniz mi? Denememelisiniz de...
Doğru pişirildiğinde lezzetine doyum olmayan patates çiğken alkaloid sonalin maddesi içerir.
Bu sebeple patatesi çiğ yememeli ve pişirdikten sonra suyunu direkt çöpe atmalısınız.
Patatesin çiğ hali de, pişirildiği su da oldukça zararlı.
PATLICAN
Patlıcanı ancak ve ancak pişirildikten sonra tüketmelisiniz.
Aksi takdirde patlıcan hala olgunlaşmamış veya yeşil ise acı madde solanin içerir.
Solanin maddesinin küçük bir miktarı bile gastrointestinal sorunlara neden olmak için yeterli olabilir.
Bu sebeple patlıcanlar pişirilmeden önce dahi acılığı geçmesi için tuza yatırılır.