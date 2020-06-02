Korona testi kuyruğu!

Uzun süre sırada bekleyen askerler yeni tip koranavirüsten dolayı test yaptırmadan askere alınmadıklarını belirterek, "Burada test yaptırmaya geldik. Artık test olmadan askere gidemiyoruz. Testin negatif olduğunu gösteren evrakı alıp askerlik şubesine verip ancak öyle askere gideceğiz. Eğer test pozitif çıkarsa askere almıyorlar. Uzun süredir burada test için kuyrukta bekliyoruz" dedi.