Artık şekere yer yok!
Şekeri hayatımızdan çıkarmaya ne dersiniz?
Keklerinize, kurabiyelerinize veya yediğiniz diğer tatlılara şeker eklemeye son!
İşte şeker yerine kullanılabilecek alternatif doğal besinler...
PEKMEZ
Bakır, demir, B6 vitamini, kalsiyum ve potasyum bakımından zengin olan pekmez, besleyici bir etkiye sahip.
Eğer yapım aşamasında içerisine şeker eklenmediyse tüm pekmezlerin doğal olduğunu söyleyebiliriz. Pekmezi yaptığınız tatlılarında şeker niyetine kullanabilirsiniz.
AKÇAAĞAÇ ŞURUBU
Doğal tatlandırıcılardan biri olan akçaağaç şurubu, iltihap azaltan bir etkiye sahip.
Birçok farklı antioksidan içeren glisemik indeksi düşük olan akçaağaç şurubunu tatlılarınızda kullanabilirsiniz.
HURMA
1 hurma 66 kaloridir. Dolayısıyla gün içerisinde birden fazla hurma tüketebilirsiniz.
Magnezyum, B6, bakır ve demir bileşenlerini fazlasıyla bünyesinde bulunduran hurma ayrıca kötü kolesterolü de düşürmeye yardımcı oluyor.
BAL
Geceleri uykumuz kaçtığında aklımıza ilk gelen ballı süt... Ama bal, sadece tatlandırıcı değil ayrıca besleyicidir.
Doğal bir antibiyotik ve antiseptik olan bal, vücudu güçlendirir ayrıca enerji verir. Ancak tüketeceğiniz balın organik mi yoksa işlenmiş mi olduğuna dikkat etmenizde fayda var.
STEVİA
Stevia, doğal olması sebebiyle birçok faydayı da beraberinde getirir. Tansiyonu dengeler, ağız içi yaralarını iyileştirir ve sindirim siteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.