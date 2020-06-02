Restoranda pompalı dehşeti!

“Daha önce 10 yıl boyunca bizim evimizde kiracı olarak yaşayan, bir dönem de yanımızda çalışan E.T, 3 aylık çalışma karşılığında 12 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Biz kendisine bu parayı vermek istedik ancak bu sefer de 12 bin lirayı kabul etmeyerek, borcumuzun 50 bin olduğunu söyledi. Telefonlarımıza çıkmadı ve mesajlarla hakaret ve tehditlerde bulundu. Biz parayı evine giderek annesine teslim ettik. 1 yıl önce de mahallede camiye namaza giderken bizi kurşunlamışlardı. Yaşanan olaylardan dolayı kardeşlerden birisi hapis yattı çıktı. Biz bu olayı kapatmaya çalışsak da bunlar durmadı ve sürekli borcumuz olduğunu ifade ederek 50'yi 100 yaptık dediler. 3 gün önce yine abimin yolunu kestiler. Bugün de benim yolumu kestiler başka bir mahallede. Olaydan önce E.T'nin abisi ile yolda karşılaştım ve kavga ettik. Hemen ardından da restoranımıza pompalı silahla gelerek saldırıda bulundular. İçeride 10'a yakın müşterimiz vardı. Mutfağa kaçtık, kirişlerin arkasına saklandık, saldırıdan yara almadan kurtulduk" dedi.