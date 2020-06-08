İstanbul'da dehşet! Oğlunun gözü önünde öldürdü

Çevredekilerin engellemesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Veysi Çelik bir süre sonra gelerek Hatice Çelik'e tekrar ateş etti. Bu sırada olay yerinde olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Çelik vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Çelik'in oğlu İshak Çelik ise annesinin başında gözyaşı döktü.