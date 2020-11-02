Ares de sağ kurtuldu!

65. SAATTE BİR MUCİZE DAHA

08:10 İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 65. saatte bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazın altından yaralı olarak kurtarıldı.

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı.

Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti