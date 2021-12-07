Örümcek ağı bile buz tuttu

DHA'nın aktardığı habere göre, dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte dün en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15,8 derece ölçüldü. Cadde ve sokaklarda buzlanma meydana gelirken, ağaçlarda ve araçların üzerinde kırağı oluştu.