Araçlarını doludan korumak için köprü ve viyadük altlarını otoparka çevirdiler

Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü. Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun. Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum" şeklinde konuştu.