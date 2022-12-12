Dalış turizminin rotası ‘Kaş'
Antalya'nın Kaş ilçesi çeşitli dalış etkinlikleriyle her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
Temiz ve berrak bir denize sahip olan Kaş, zengin bir su altı flora ve faunasıyla da dalış tutkunlarının en önemli rotalarından biri durumunda.
Bu noktaya gelen dalıcılar, hem yapay resif olması amacıyla hem de dalış turizmine katkıda bulunması için 2017 yılında Güvercin Ada bölgesinde batırılan ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan 1960 model ABD yapımı tankı görebiliyorlar.