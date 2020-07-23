Antalya sahilleri değil, Konya Ovası

'KONYA'NIN DENİZİ'

Plaja gelen tatilciler gölde, denizdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Gölün Konya'nın denizi olduğunu belirten Hilmi Kıyak, ''Burası Konya'nın denizi sayılır. Konya'nın ilçeleri birbirine yakın olduğu için halk bu sıcakta serinlemek için burayla geliyor. Antalya yerine, Beyşehir Gölü'nü tercih ediyoruz'' dedi.